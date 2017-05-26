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Суд Лондона відклав рішення у справі "боргу Януковича"

21:35, сьогодні 327 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / focus.ua

Суд Лондона відклав рішення у справі про зупинення виконання судового рішення у судовій тяганині з Росією за єврооблігаціями на 3 мільярди доларів до завершення розгляду апеляційної скарги.

Про це інформує прес-служба Міністерства фінансів України

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"Враховуючи складність порушених питань, суддя вирішив відкласти винесення свого рішення. Таким чином, після сьогоднішнього слухання суддя виділить певний час на те, щоб розглянути питання глибше перед тим, як винести своє рішення ", , йдеться у повідомленні міністерства.

Під час засідання суд розглядав заяву України про подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляційної скарги в англійському Апеляційному суді, яке відбудеться не раніше 2018 року.

Нагадаємо, 29 березня Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 мільярди доларів. При цьому Україні дали змогу подати апеляцію і призупинив своє рішення.

Теги: Україна Віктор Янукович Лондон Великобританія Україна – Росія
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