Суд над Ганишем: екс-депутату Криму закидають держзраду
13:51, сьогодні 8 Читать новость на русском
Дніпровський райсуд столиці сьогодні, 18 січня, розглядає справу колишнього депутата Криму Василя Ганиша, якому закидають державну зраду.
Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.
На засіданні вже заслухали сторону прокуратури. Останні звинувачують Ганиша в незаконному голосуванні за російську Конституцію в республіці Крим, а також балотування вже за "новою" Конституцією в Феодосійську раду.
Адвокат кримського екс-депутата зазначив, що його підзахисний не винен. Сам підсудний оголосив, що має проукраїнську позицію.
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Наразі судді оголосили перерву, тому що Ганишу стало зле. Він має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Джерело: 24 Канал
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