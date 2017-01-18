Суд над Ганишем: екс-депутату Криму закидають держзраду

Дніпровський райсуд столиці сьогодні, 18 січня, розглядає справу колишнього депутата Криму Василя Ганиша, якому закидають державну зраду.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

На засіданні вже заслухали сторону прокуратури. Останні звинувачують Ганиша в незаконному голосуванні за російську Конституцію в республіці Крим, а також балотування вже за "новою" Конституцією в Феодосійську раду.

Адвокат кримського екс-депутата зазначив, що його підзахисний не винен. Сам підсудний оголосив, що має проукраїнську позицію.

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Наразі судді оголосили перерву, тому що Ганишу стало зле. Він має серйозні проблеми зі здоров'ям.