  • укр
  • рус
13:54
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 12:00: Перший потяг з остарбайтерами. Смертна кара для захисника
Випуск новин
12:57, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Суд над Ганишем: екс-депутату Криму закидають держзраду

13:51, сьогодні 8 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Дніпровський райсуд столиці сьогодні, 18 січня, розглядає справу колишнього депутата Криму Василя Ганиша, якому закидають державну зраду.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

На засіданні вже заслухали сторону прокуратури. Останні звинувачують Ганиша в незаконному голосуванні за російську Конституцію в республіці Крим, а також балотування вже за "новою" Конституцією в Феодосійську раду.

Адвокат кримського екс-депутата зазначив, що його підзахисний не винен. Сам підсудний оголосив, що має проукраїнську позицію.

Читайте також: Як убивали символ Майдану: суд розглянув важливий епізод у справі екс-беркутівців

Наразі судді оголосили перерву, тому що Ганишу стало зле. Він має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Теги: Україна Політика Анексія Криму Київ Судді
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Правда чи ні? Що ти знаєш про
сьогодні, 13:40 Правда чи ні? Що ти знаєш про "Щедрик"
23
З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
сьогодні, 10:41 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
Ірина Полицька 1074
Байден і Україна, або
сьогодні, 08:34 Байден і Україна, або "Джо, якщо не ти, то вже більше ніхто..."
Василь Філіпчук 459
Как мы превращаемся в Россию
17 січня, 23:25 Как мы превращаемся в Россию
Віталій Ковач 1 6738
Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
17 січня, 21:00 Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
Яніна Ткачук 1 2434
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
В Україні оголосили штормове попередження
 27 грудня 2016 , 10:26
У Львові просто неба ожили традиції українського Різдва
 7 січня , 21:13
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук