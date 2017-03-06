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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд над Насіровим може відбутися в іншому місці

07:54, сьогодні 124 Читать новость на русском
Засідання суду щодо Романа Насірова
Засідання суду щодо Романа Насірова / "РБК-Україна"

Розгляд справи щодо відстороненого очільника ДФС Романа Насірова о 9 годині ранку 6 березня може відбутися не у Солом'янському райсуді Києва.

Про це заявив народний депутат Мустафа Найєм, передає ТСН.

За його словами,засідання у справі відбудеться в Апеляційному суді.

Зауважимо, що аналогічну інформацію раніше озвучив адвокат Насірова Олександр Лисак.

Ресурс також наголошує, що остаточне рішення щодо цього має прийняти суддя.

Читайте також: Мітинг біля Солом'янського райсуду: активісти висунули свої вимоги

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень. 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

За словами нардепа Сергія Лещенка, Апеляційний суд Києва очолює одіозний суддя Ярослав Головачов, який зробив все для того, щоб відбувся колапс у справі Насірова.

Теги: Затримання Насірова Роман Насіров Судді Мустафа Найєм Україна Політика
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