Суд над Насіровим може відбутися в іншому місці

Розгляд справи щодо відстороненого очільника ДФС Романа Насірова о 9 годині ранку 6 березня може відбутися не у Солом'янському райсуді Києва.

Про це заявив народний депутат Мустафа Найєм, передає ТСН.

За його словами,засідання у справі відбудеться в Апеляційному суді.

Зауважимо, що аналогічну інформацію раніше озвучив адвокат Насірова Олександр Лисак.

Ресурс також наголошує, що остаточне рішення щодо цього має прийняти суддя.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень. 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



За словами нардепа Сергія Лещенка, Апеляційний суд Києва очолює одіозний суддя Ярослав Головачов, який зробив все для того, щоб відбувся колапс у справі Насірова.