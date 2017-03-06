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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ

Суд не захотів призначати Насірову судово-медичну експертизу

14:51, сьогодні 44 Читать новость на русском
Насірову відмовили в судмедекспертизі
Насірову відмовили в судмедекспертизі / 24 Канал

Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання адвокатів про призначення судово-медичної експертизи відстороненому главі ДФС Роману Насірову.

Проаналізувавши висновок Національного наукового центру Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, а також доповнення до нього, вбачається, що стан здоров'я підозрюваного Насірова не є таким, що унеможливлює участь підозрюваного під час розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
– наголосив суддя.

Суд додав, що сторона захисту не надала належних доказів, які б свідчили про необхідність проведення такої експертизи.

За словами представників захисту Насірова, які виступали за проведення цієї експертизи, судмедексперти повинні були встановити, на які саме хвороби страждає Насіров, чи може він перебувати у залі під час судових засідань, відповідно до його стану здоров'я, а також, чи може він брати участь у процесуальних діях.

Як стверджують адвокати, ця експертиза потрібна для того, щоб підтвердити законність подальших рішень щодо Насірова.

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Під час розгляду цього клопотання сторона обвинувачення зауважила, що адвокати своїм проханням про призначення судмедекспертизи хочуть навмисне затягнути справу. Адже, за її словами, лікарі так і не змогли назвати остаточний діагноз Насірова.

Тож члени Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не мають сумнівів у тому, що керівник ДФС може й надалі брати участь у судових засіданнях.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".

4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.

У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву.

Вранці 6 березня продовжився розгляд справи у Солом'янському суді Києва. Слідкувати за перебігом суду – можна в нашому онлайні.

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова
Джерело: 24 Канал
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