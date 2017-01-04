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Суд обрав Курченку запобіжний захід

13:44, сьогодні 1922 Читать новость на русском
Сергій Курченко не очікував такого
Сергій Курченко не очікував такого / Соцмережі

У Печерському районному суді Києва задовольнили повторне клопотання Генпрокуратури щодо про обрання власнику "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (CЄПЕК) Сергію Курченку запобіжного заходу – тримання під вартою.

Про це йдеться на офіційному сайті ГПУ.

Прокуратурою доведено та слідчим суддею підтверджено відповідність клопотання Генеральної прокуратури України вимогам Кримінального процесуального кодексу України, дотримання стороною обвинувачення вимог закону при подачі клопотання, обґрунтуванні його вимог та наведенні доводів щодо необхідності обрання Сергію Курченку саме тримання під вартою,
– зазначили у прокуратурі.

Також у відомстві нагадали, що Курченка підозрюють у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації, яка вчиняла особливо тяжкі злочини, заволоділа чужим майном, а саме коштами державних установ, та в організації фіктивного підприємництва.

Зауважимо, що така діяльність Курченка завдала Україні збитків на суму у 7 мільярдів гривень.

Відтак, за відповідними фактами йому повідомлено про підозру.

Крім того, заходи щодо здійснення міжнародного розшуку Курченка та притягнення його до кримінальної відповідальності тривають – у міжнародному розшуку він перебуває від березня 2014 року.

Додамо, що санкція найтяжчої з інкримінованих Курченку статей передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 12 років.

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Нагадаємо, наприкінці травня 2016 року Печерський районний суд заарештував 14 земельних ділянок, квартиру та інше майно, що належать олігарху Сергію Курченку.

Теги: Україна гроші Кримінал Розслідування Судді Печерський суд Києва Корупція Політика Сергій Курченко
Джерело: 24 Канал
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