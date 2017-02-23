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Суд обрав запобіжний захід для Фірташа

17:21, сьогодні 61
Дмитро Фірташ
Дмитро Фірташ / Фото з відкритих джерел

Суд Відня прийняв рішення звільнити Дмитра Фірташа без внесення додаткової застави.

Про це адвокати Фірташа повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

Також мовиться, що бізнесмен здав свій закордонний паспорт.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадитувати Фірташа до США, проте відразу після засідання суду прокуратура Відня затримала Фірташа на 48 годин. Це було зроблене у зв'язку із запитом Іспанії на його екстрадицію, після чого суд повинен був визначитися із запобіжним заходом.

Додамо, що згідно з правилами європейського ордера на арешт, який був виписаний Іспанією, після рішення суду про запобіжний захід є 30 днів на рішення суду першої інстанції з питання екстрадиції Фірташа в Іспанію, а потім ще 30 днів для розгляду його в другій інстанції в разі подачі апеляції.

Остаточне рішення про екстрадицію повинен прийняти Федеральний міністр юстиції Австрії. На думку адвокатів, Фірташ залишиться в столиці Австрії ще кілька місяців, а то й рік у зв'язку з відсутністю у його справи прецедентів в австрійському правосудді.

Читайте також: Хто поставить крапку у справі Фірташа: деталі гучного суду

Теги: Україна Дмитро Фірташ Австрія
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