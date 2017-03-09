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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Суд оголосив про арешт Насірова без нього

16:48, сьогодні 542 Читать новость на русском
Насірову обрали запобіжний захід під ранок 7 березня
Насірову обрали запобіжний захід під ранок 7 березня / Українське фото

Солом'янський районний суд Києва оголошує повний текст рішення про обрання запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Щоправда, самого Насірова в залу суду не доставили, пише "Інтерфакс-Україна".

Вдень 9 березня суддя Олександр Бобровник зачитує повний текст рішення, яке було прийнято вранці 7 березня.

Згідно з рішенням суду, Роман Насиров заарештований на два місяці з правом внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Як пояснив прокурор, спершу відсторонений глава ДФС нібито дав згоду на участь в судовому засіданні, проте згодом відмовився. Оголошення повного тексту відбувається в присутності прокурора і двох адвокатів.

Читайте також: Те, що проти Порошенка може дати Насіров, не порівняти з "плівками" Онищенка, – Сакварелідзе

Нагадаємо, під ранок 7 березня після понад трьох днів тяганини Солом'янський райсуд Києва прийняв рішення про призначення відстороненому главі Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

Насіров підозрюють у причетності до так званої "справи Онищенка" і завданні державі збитків у розмірі приблизно 2 мільярди гривень.

Теги: Україна Київ Роман Насіров Затримання Насірова Судді
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