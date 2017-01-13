Суд почав розглядати справу заворушень під Верховною радою 2015 року

Справу про заворушення під Верховною Радою 31 серпня 2015 року, під час яких загинуло 4 нацгвардійців, нарешті починають розглядати по суті.

Суд призначений на 19 січня. Сьогодні відбулось підготовче засідання. Обвинувачені та потерпілі вимагали повернути обвинувальний акт на доопрацювання до Генеральної прокуратури.

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Через велику кількість помилок в ініціалах, дублювання обвинувачень та невідповідність свідчень. Але суд вирішив не повертати акту прокурорам.

Це є політично вмотивоване рішення, а не юридично вмотивоване. Оскільки сторона захисту надала усі необхідні докази того, що обвинувальний акт потрібно було повернути до прокуратури для усунення тих недоліків,

– прокоментував Андрій Доманський, захисник підозрюваного Богдана Тицького.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року депутати ухвалювали законопроект про децентралізацію. Під парламентом почалися заворушення. У бік правоохоронців полетіла бойова граната. Загинуло четверо нацгвардійців, близько 130 людей були поранені.