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Суд покарав мера Кличка

16:25, сьогодні 618 Читать новость на русском
Віталія Кличка покарали через неповагу до суду
Віталія Кличка покарали через неповагу до суду / chto-proishodit.ru

Суддя Дарницького районного суду Любов Сизова оштрафувала Віталія Кличка на 640 гривень. Таке покарання наклали на мера "через очевидну неповагу до суду".

Про це пише видання "Українська правда".

Кличку вручили повістку до суду на засіданні Київради 9 лютого, однак на засідання суду 10 лютого мер все одно не прийшов. Цим він і накликав на себе гнів судді.

"Причиною ухиляння мера від суду є те, що він не бажає свідчити у цій справі, оскільки йому доведеться визнати свою бездіяльність, внаслідок якої були травмовані десятки киян на Осокорках. Тоді громада знесла незаконно встановлений паркан біля станції метро "Осокорки", який охороняли десятки "тітушок" забудовника, що й спричинило масову бійню", – пояснив активіст Володимир Тищенко.

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Він додав, що в разі якщо Кличко вп’яте проігнорує повістку, у судді не залишиться іншого вибору, як задовольнити його клопотання про примусовий привід мера.

Нагадаємо, у 2014 році на зеленій зоні біля метро "Осокорки" планували звести двоповерховий торговий центр. Однак громада виступила проти. За даними ЗМІ, за будівництвом стояла компанія, серед засновників якої був на той момент чинний депутат Київради від "УДАРу" Сергій Котвицький.

Теги: Україна Віталій Кличко Київ
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