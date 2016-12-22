  • укр
  • рус
17:26
22 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Що спільного в Азарова та Сталіна. Депутати-прогульники
Вєсті.UA
19:23, 21 грудня
Хто допустив скандальне будівництво ТРЦ на станції метро
ЦРУ
21:56, 20 грудня
Випуск новин за 16:00: Гаряча ніч на Світлодарській дузі. ФСБ вербує українців
Випуск новин
17:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Суд повторно відправив під домашній арешт скандального мера Бучі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд повторно відправив під домашній арешт скандального мера Бучі

10:47, сьогодні 143 Читать новость на русском
Анатолій Федорук
Анатолій Федорук / Screenshot

Меру міста Буча Анатолію Федоруку Печерський райсуд столиці повторно обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Читайте також: Суд не тільки лишив Охендовського при посаді, а й дав усі можливості для втечі

Нагадаємо, напередодні Генпрокуратура повідомила про підозру Анатолію Федоруку та відсторонила його від посади. Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі домашній арешт та носіння електронного браслету.

Правоохоронці звинувачують Федорука у незаконній забудові лісів, йому загрожує мінімум шість років ув'язнення. А 24 листопада апеляційний суд Києва скасував звільнення Федорука з посади мера Бучі.

Теги: Україна Київ Корупція Кримінал гроші
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
сьогодні, 17:03 СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
Народний проект 660
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
сьогодні, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
сьогодні, 12:04 Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
Дмитро Снєгирьов 1344
Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
сьогодні, 09:00 Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
Анастасія Ковач-Петрушенко 2 368
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Швидка потрапила в аварію у Києві: є постраждалі
 15 грудня , 15:06
Порошенко призначив нового командувача Військово-морськими Силами
 3 липня , 12:37 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук