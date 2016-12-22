Суд повторно відправив під домашній арешт скандального мера Бучі

Меру міста Буча Анатолію Федоруку Печерський райсуд столиці повторно обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у "Фейсбуці".

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Нагадаємо, напередодні Генпрокуратура повідомила про підозру Анатолію Федоруку та відсторонила його від посади. Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі домашній арешт та носіння електронного браслету.



Правоохоронці звинувачують Федорука у незаконній забудові лісів, йому загрожує мінімум шість років ув'язнення. А 24 листопада апеляційний суд Києва скасував звільнення Федорука з посади мера Бучі.