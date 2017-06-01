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Суд проти Росії: Україна не подаватиме до Європейського суду нові позови щодо Криму і Донбасу

17:35, сьогодні 375
Україна не подаватиме нових позовів до ЄСПЛ проти Росії
Україна не подаватиме нових позовів до ЄСПЛ проти Росії / Dt.ua

Україна не подаватиме нових позовів проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо подій в Криму і на Донбасі. Натомість планується подавати додатки до вже наявних.

Про це заявив урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, повідомляє "Уніан".

"Ми вирішили, що нові заяви ми подавати не будемо, ми будемо подавати додатки до вже існуючих заяв про порушення прав людини в Криму і на Донбасі", – сказав Ліщина.

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Він пояснив, що це пов'язано з тим, що Росія починає зловживати великою кількістю справ і намагається диктувати умови щодо черговості їх розгляду.

Так, для уникнення цієї ситуації Україна просить Європейський суд об'єднати "всі справи щодо Криму в одне провадження і всі справи щодо Донбасу – в інше провадження". Ліщина додав, що наразі суд розглядає це питання.

Водночас міністр юстиції України Павло Петренко нагадав, що країна ініціювала 5 справ до Європейського суду. Перша з них стосується вимог щодо порушення прав людини під час незаконної окупації Криму, а друга справа – щодо незаконного вивезення, тобто фактичного викрадення, українських дітей-сиріт на територію Росії.

Петренко додав, наступні справи стосуються хронологічних подій щодо масових порушень прав людини на території Донбасу. Він зазначив, що "за обсягом ці справи налічують десятки тисяч документів".

До слова, 19 квітня Міжнародний суд визнав – Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці "Україна проти Росії". Москву він зобов'язав відновити роботу меджлісу, припинити утиски кримських татар у Криму та ввести в школах навчання українською мовою.

Однак суд відмовив у тимчасових заходах проти Росії за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму. Для проміжного рішення суду забракло доказів, що Росія фінансує тероризм в Україні.

Теги: Політика Україна – Росія Україна Війна на Донбасі Суд Україна – Росія Європейський суд Анексія Криму
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