Суд скасував дозвіл на арешт олігарха Курченка

Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання та тримання під вартою олігарха-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомили у прес-службі Апеляційного суду міста Києва.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила – апеляційну скаргу адвоката, яка діє на захист прав та інтересів Курченка – задовольнити,

– зазначили у повідомленні.

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Нагадаємо, Курченка підозрюють в організації і керівництві злочинною організацією, яка завдала державі збитків на 2,2 млрд грн.