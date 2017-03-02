Суд у Молдові залишив за ґратами скандального українського суддю

Українського суддю Миколу Чауса залишили за ґратами на 15 діб.

Таке рішення прийняв суд у Кишиневі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу антикорупційної прокуратури Молдови Віорела Мораря.

Він арештований в рамках справи про незаконний перетин кордону. Коли буде розгляд по суті справи – ще невідомо. Ми поки ведемо розслідування,

– додав він.

За його словами, Чаус перебуватиме в ізоляторі слідчого утримання.

Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках.



Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку. В ГПУ заявили, що прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса. Згодом з'явилась інформація, що суддя здався сам.