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Суд у Молдові залишив за ґратами скандального українського суддю

18:19, сьогодні 266 Читать новость на русском
Микола Чаус
Микола Чаус / УН

Українського суддю Миколу Чауса залишили за ґратами на 15 діб.

Таке рішення прийняв суд у Кишиневі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу антикорупційної прокуратури Молдови Віорела Мораря.

Він арештований в рамках справи про незаконний перетин кордону. Коли буде розгляд по суті справи – ще невідомо. Ми поки ведемо розслідування,
– додав він.

За його словами, Чаус перебуватиме в ізоляторі слідчого утримання.

Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів. Кошти "служитель Феміди" зберігав у скляних банках.

Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку. В ГПУ заявили, що прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса. Згодом з'явилась інформація, що суддя здався сам.

Теги: Україна Судді Молдова Корупція
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