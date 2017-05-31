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Суд у Стокгольмі виніс рішення щодо "Нафтогазу": в МЗС кажуть – це перемога

19:22, сьогодні 865 Читать новость на русском
НАК
НАК "Нафтогаз України" / Getty images

Стокгольмський трибунал задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" про скасування заборони на реекспорт газу.

Про це у своєму Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Рішення Стокгольмського арбітражного інституту сьогодні дає відповіді на правові питання в суперечці за контрактом 2009 року щодо постачання газу між "Нафтогазом" і "Газпромом"... Їхня позиція з ключових питань виявилася такою: 1. Умова "бери або плати"" (левова частка фінансових вимог "Газпрому") скасована повністю; 2. Заборона реекспорту скасована повністю; 3. Формула ціни переглянута з 2014 року – європейський хаб. Це однозначна перемога", – пояснила Зеркаль.

Оперативно на таке рішення відреагував й міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Чиста перемога України та європейських правил над енергетичною агресією РФ та монополізмом Газпрому. Договорняки більше не діють. Лише європейські правила!" – написав міністр у своєму Twitter.

31 травня НАК "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу, згідно з яким вимоги російської компанії за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Теги: Україна Нафта Павло Клімкін Міністерство закордонних справ МЗС України Газпром Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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