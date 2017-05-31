Суд у Стокгольмі виніс рішення щодо "Нафтогазу": в МЗС кажуть – це перемога

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Стокгольмський трибунал задовольнив вимогу НАК "Нафтогаз України" про скасування заборони на реекспорт газу.
Про це у своєму Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
"Рішення Стокгольмського арбітражного інституту сьогодні дає відповіді на правові питання в суперечці за контрактом 2009 року щодо постачання газу між "Нафтогазом" і "Газпромом"... Їхня позиція з ключових питань виявилася такою: 1. Умова "бери або плати"" (левова частка фінансових вимог "Газпрому") скасована повністю; 2. Заборона реекспорту скасована повністю; 3. Формула ціни переглянута з 2014 року – європейський хаб. Це однозначна перемога", – пояснила Зеркаль.
Оперативно на таке рішення відреагував й міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Читайте також: Що може забрати Україна у "Газпрому"?
"Чиста перемога України та європейських правил над енергетичною агресією РФ та монополізмом Газпрому. Договорняки більше не діють. Лише європейські правила!" – написав міністр у своєму Twitter.
31 травня НАК "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу, згідно з яким вимоги російської компанії за умовою "бери або плати" повністю скасовані.