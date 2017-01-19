  • укр
  • рус
23:15
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, сьогодні
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Падіння багатоповерхівки у Ірані. Водохреща з радянським присмаком
Випуск новин
21:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Суд в Англії завершив розгляд справи про "3-мільярдну позику Януковичу"

22:03, сьогодні 961 Читать новость на русском
Гроші Януковичу надала Росія
Гроші Януковичу надала Росія / Фото із соцмереж

У Високому суді Англії завершилися слухання позицій сторін за позовом ‎Росії проти України. Мова йде про так званий кредит, який Росія надала уряду колишнього президента України Януковичу зимою 2013 року.

Слухання тривали три дні. Суддя Вільям Блер подякував сторонам за викладені позиції і за, як повідомляє ВВС, "дуже корисні виступи". Він пообіцяв "у належний час" повідомити про своє рішення.

У четвер у суді виступали юристи обох країн: Росію представляв Марк Говард, а Україну – Банкім Танкі.

Українська сторона доводила в суді, що, по-перше, кредит узяли під тиском Росії, що домагалася від України відмови від договору про асоціації з Євросоюзом, до того ж, уряд Януковича, погодившись на цей кредит, порушив закон про бюджет, в якому був встановлений ліміт запозичень на рік.

Умови цих бондів незвичні і суворі, і ці умови показують, під яким тиском знаходилася Україна. Угода про ці умови була досягнута у незвичному поспіху, звідси і порушення законів України при оформленні,
– заявив Банкім Танкі.

По-друге, з позиції України, подальші дії Росії – анексія Криму і підтримка війни на Донбасі – дає Києву законні підстави відмовитися від виплати.

У свою чергу, юрист Марк Говард стверджував, посилаючись на різні прецеденти, що Високий суд не повинен брати до уваги відносини суверенних країн при розгляді справи про кредит.

Україна називає той кредит "хабарем" Кремля колишній українській владі і не визнає його суверенним боргом. Російська сторона наполягає на тому, що Україна до мораторію в грудні 2015 року обслуговувала кредит, відтак визнавши його державним. Міжнародний валютний фонд також визнав кредит суверенним боргом.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Росії подало позов проти України до Вищого суду Лондона щодо стягнення боргу в 3 мільярдів доларів ще в лютому 2016 року. В травні Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову щодо надання Росією кредиту нашій державі.

До слова, Януковича можуть знову оголосити в міжнародний розшук.

Теги: гроші Політика Великобританія Новини Росії Віктор Янукович Кредит
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
На старт, внимание… реформируем!
сьогодні, 22:41 На старт, внимание… реформируем!
Лев Парцхаладзе 374
Фінансова поліція в Україні: як це працюватиме і чим відрізнятиметься від попередників
сьогодні, 21:01 Фінансова поліція в Україні: як це працюватиме і чим відрізнятиметься від попередників
Анна Косинська 939
Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
сьогодні, 20:01 Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
1052
Поход танка
сьогодні, 19:27 Поход танка "Арматы" "на Берлин" откладывается: почему
Злой Одессит 1869
Знову зрада: чому проти Надії Савченко висунули серйозні звинувачення
сьогодні, 19:01 Знову зрада: чому проти Надії Савченко висунули серйозні звинувачення
Інна Жолобович 2626
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Путін здивував заявою щодо надання ЄС безвізу Україні
 23 грудня 2016 , 13:19
Семенченко пояснив, як відбуватиметься блокада окупованої території
26 грудня 2016 , 21:46 1
Чоловіка у військовій формі порізали ножем: з’явилося відео
5 вересня 2016 , 19:58
Україна-Норвегія: з чим поїхав і що привіз Порошенко з країни вікінгів
19 жовтня 2016 , 19:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук