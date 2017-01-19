Суд в Англії завершив розгляд справи про "3-мільярдну позику Януковичу"

У Високому суді Англії завершилися слухання позицій сторін за позовом ‎Росії проти України. Мова йде про так званий кредит, який Росія надала уряду колишнього президента України Януковичу зимою 2013 року.

Слухання тривали три дні. Суддя Вільям Блер подякував сторонам за викладені позиції і за, як повідомляє ВВС, "дуже корисні виступи". Він пообіцяв "у належний час" повідомити про своє рішення.

У четвер у суді виступали юристи обох країн: Росію представляв Марк Говард, а Україну – Банкім Танкі.

Українська сторона доводила в суді, що, по-перше, кредит узяли під тиском Росії, що домагалася від України відмови від договору про асоціації з Євросоюзом, до того ж, уряд Януковича, погодившись на цей кредит, порушив закон про бюджет, в якому був встановлений ліміт запозичень на рік.

Умови цих бондів незвичні і суворі, і ці умови показують, під яким тиском знаходилася Україна. Угода про ці умови була досягнута у незвичному поспіху, звідси і порушення законів України при оформленні,

– заявив Банкім Танкі.

По-друге, з позиції України, подальші дії Росії – анексія Криму і підтримка війни на Донбасі – дає Києву законні підстави відмовитися від виплати.

У свою чергу, юрист Марк Говард стверджував, посилаючись на різні прецеденти, що Високий суд не повинен брати до уваги відносини суверенних країн при розгляді справи про кредит.

Україна називає той кредит "хабарем" Кремля колишній українській владі і не визнає його суверенним боргом. Російська сторона наполягає на тому, що Україна до мораторію в грудні 2015 року обслуговувала кредит, відтак визнавши його державним. Міжнародний валютний фонд також визнав кредит суверенним боргом.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Росії подало позов проти України до Вищого суду Лондона щодо стягнення боргу в 3 мільярдів доларів ще в лютому 2016 року. В травні Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову щодо надання Росією кредиту нашій державі.



До слова, Януковича можуть знову оголосити в міжнародний розшук.