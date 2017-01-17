Суд в Лондоні сьогодні почне розгляд справи про "борг Януковича"

У вівторок, 17 січня, Високий суд Англії та Уельсу планує почати слухання у справі про "борг Януковича".

Про це повідомляє Німецька хвиля.

17 грудня 2013 року екс-президент Віктор Янукович домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним про надання Україні знижки на природний газ, а також про отримання кредиту на суму 15 мільярдів доларів США.

Згідно з офіційною позицією Мінфіну та МЗС України, взятий в грудні 2013 року кредит порушував "встановлені на той час обмеження позик", а також був результатом примусу, який здійснювався з боку Росії протягом 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

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Раніше у МЗС України повідомили, що держава буде доводити – "борг Януковича" був хабарем за формою і за змістом.