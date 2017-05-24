Суд відпустив екс-чиновника Антипова під заставу

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Печерський суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень екс-начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова, в якого знайшли майже 4 мільйони доларів готівкою.
Печерський суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антипова та зобов'язав протягом п'яти днів внести заставу у розмірі 15 мільйонів гривень.
Як відомо, Антипов підозрюється у перевищені службових повноважень, в участі та організації фінансових схем із розкрадання державних коштів у великих розмірах та в участі у злочинній організації.
Екс-чиновнику "світить" до 12 років позбавлення волі.
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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерал лейтенанта Станіслава Денисюка. Пізніше стали відомі прізвища й інших затриманих.
За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, спецоперація відбулася за сприяння відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.