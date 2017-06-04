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Суд виправдав колишнього мера-сепаратиста Стаханова, – журналіст

15:18, сьогодні 576 Читать новость на русском
Екс-мер Стаханова Юрій Борисов отримав виправдувальний вирок
Екс-мер Стаханова Юрій Борисов отримав виправдувальний вирок / Гордон

Суд виправдав екс-мера Стаханова (перейменовано на Кадіївку) Юрія Борисова, якого в 2014 році було арештовано за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що Борисов був одним з трьох мерів, заарештованих за сепаратизм. Зараз під вартою залишаються тільки Неля Штепа зі Слов'янська і Володимир Слєпцов з Дзержинська (теперішнього Торецька).

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Решта мерів, які проводили референдум, взагалі не мають проблем із законом і продовжують займати свої посади. Виходить, що антиконституційний референдум провели, тисячі людей загинули, але ніхто не винен,
– обурився Казанський.

Він також запропонував "з такої нагоди", зібратися 6 червня о 10:30 біля будівлі СБУ на вулиці Володимирській, 33 у Києві "і передати привіт керівництву цієї організації".

"Захопимо з собою портрети колаборантів і влаштуємо невелику виставку "Колабораціонізм в особах". Я не згоден з тим, що відбувається і не можу залишатися осторонь", – наголосив журналіст.

Нагадаємо, затриманого мера Стаханова Юрія Борисова звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Борисов під час допиту розповідав, що "референдум ЛНР" відбувся у Стаханові за вказівкою голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова та тодішнього голови Луганської ОДА Володимира Пристюка.

Теги: Україна Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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