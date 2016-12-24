Суд виправдав скандальну родину "дипломатів-контрабандистів", обмежившись мінімальним штрафом

У травні 2015 року через митницю на Закарпатті намагалися провезти контрабандою цигарки на суму 620 тисяч гривень під видом дипломатичного вантажу. І от тепер суд поставив остаточне рішення у цій справі.

Нагадаємо, тоді українець, що намагався проїхати "зеленим коридором", представив дипломатичний паспорт та лист одного з посольств України, що в автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж, який не підлягає контролю. "Дипломатичним вантажем" виявилась партія сигарет, якими був заставлений увесь мікроавтобум. Водієм же був чоловік першого секретаря посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин.

Лист за її підписом згодом оприлюднив і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Як пише Європейська правда, після загального розголосу, який призвів до звільнення Оксани Ліщишин з дипломатичної служби, у справі відбулися дивні речі.

Спершу з’ясувалося, що у митників зник лист про дипломатичний вантаж. Митники кажуть, що він пропав ще в першу ніч, коли контрабандиста затримали.

Згодом ще цікавіше – "зникло" ще й рішення суду про контрабанду. А потім – "зник" суддя, який його виносив. А у держави зникла конфіскована власність, щоби повернутися до родини дипломатів.

На порталі "Судова влада України" з’явилося повідомлення про те, що апеляційний суд Закарпатської області переглянув рішення суду першої інстанції, яке визнавало Сергія Ліщишина порушником митних правил. От тільки рішення апеляції лишалося "секретним". В реєстрі судових рішень його просто не внесли.

Початкова постанова суду була винесена в липні. В ній було все – і згадка про "фейковий" лист посольства, і свідчення про те, як Ліщишин тікав від митників та ховався в автомобілі, і покази про те, що побачили митники, зрештою відкривши авто, і опис самого автомобіля, в якому власник зняв навіть внутрішню обшивку (щоби влізло більше цигарок) та заколотив вікна фанерою (щоби зовні ніхто не помітив товар).

В адмінпровадженні суд дав Ліщишину покарання:

конфіскація цигарок, вартість яких оцінена в 620 тисяч грн;

конфіскація мікроавтобуса, вартість якого оцінили у 260 тисяч грн;

штраф на суму 620 тисяч грн, тобто на вартість контрабандного товару.

Після того, як інформація про "приховану апеляцію" потрапила до ЗМІ, а також після гнівного листа від МЗС до апеляційного суду, "помилку" виправили. 13 грудня рішення апеляційної інстанції опублікували, хоча воно набуло чинності більше ніж за місяць до того.

Суддя апеляційного суду Сергій Миколайович Демченко скасував практично всі покарання, винесені на адресу Сергія Ліщишина. Так, за його рішенням до родини Ліщишиніх повернеться конфіскований мікроавтобус та буде скасований штраф за порушення митних правил. І на додаток, зі старого рішення суду видаляються всі згадки про "дипломатичний вантаж" та про лист, підписаний Оксаною Ліщишин.

І якщо з листом про "дипвантаж" логіка загалом зрозуміла (оригіналу листа немає в справі і тому його використання в якості доказу нескладно оскаржити), то перекваліфікація правопорушення та скасування штрафу заслуговує на окрему увагу. За рішенням суду, Сергій Ліщишин винний лише в тому, що поїхав через "зелений коридор", не маючи на те підстав. А тому повинен заплатити лише штраф за порушення митних правил на суму 1700 грн (нагадаємо, це – за спробу контрабанди цигарок вартістю 620 тисяч грн).

В постанові апеляційного суду записано, що вона набуває чинності в день публікації. А до того ж "є остаточною і оскарженню не підлягає".

Сама Оксана Ліщишин захотіла більшого. Саме тому вона зараз оскаржує своє звільнення з МЗС і хоче відсудити у держави та у посадовців МЗС також компенсацію за свій вимушений прогул. Формальною підставою для цього стало саме те, що суддя апеляційного суду визнав неправомірними всі згадки про "дипломатичний вантаж" та про фейковий лист з посольства. А якщо листа не було, то чим завинила дипломат?