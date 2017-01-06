Суд заарештував значну частину майна Януковича

Печерський районний суд Києва заарештував корабель, житловий будинок, квартиру та два гаражі президента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться в ухвалі суду від 29 грудня 2016 року, передають"Ukranews".

Суд задовільнив прохання прокуратури накласти арешт на майно екс-президента Віктора Януковича. Зокрема, на двощогловий корабель, два гаражі, два машиномісця в напівпідземних паркінгах, житловий будинок та квартиру.

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Нагадаємо, Віктора Януковича підозрюють у державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в умисних діях з метою зміни меж території та державного кордону України.