Суд заборонив НАБУ копати під регіоналів у справі "чорної бухгалтерії"

Солом'янський районний суд Києва відмовив НАБУ у доступі до фінансових документів фонду Партії регіонів через банківську таємницю. Рішення суду не підлягає оскарженню.

Про це повідомляється в постанові суду.

НАБУ мали на меті отримати доступ до документів по рахунку регіонів у Першому українському міжнародному банку, адже слідчі знайшли рахунки регіоналів у цьому банку на понад 332 мільйонів гривень. На думку детективів, ці кошти пов’язані з "чорною бухгалтерією".

Загалом, сума хабарів по справі сягає 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, нещодавно Солом'янський суд вже відмовляв НАБУ у доступі до рахунків "Союзу молоді регіонів України".