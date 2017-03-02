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Суд зобов’язав ГПУ взятися за керівництво Нацбанку, – нардеп

17:04, сьогодні 522 Читать новость на русском
НБУ
НБУ / Getty Images

Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру розслідувати зловживання керівництва Нацбанку.

Про це народний депутат Ігор Луценко написав у Facebook.

Суд прийняв сьогодні ухвалу, котрою зобов'язав ГПУ розслідувати зловживання керівництва Нацбанку,
– зазначив він.

Так, згідно з рішенням суду, ГПУ має внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву Луценка від 13 лютого 2017 року.

Нагадаємо, глава Національного банку Валерія Гонтарева допустила можливість своєї відставки після 4-го траншу МВФ за програмою EFF, але пообіцяла попередити про неї за місяць.

Теги: Україна НБУ Валерія Гонтарева Юрій Луценко
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