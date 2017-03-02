Суд зобов’язав ГПУ взятися за керівництво Нацбанку, – нардеп

Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру розслідувати зловживання керівництва Нацбанку.

Про це народний депутат Ігор Луценко написав у Facebook.

Суд прийняв сьогодні ухвалу, котрою зобов'язав ГПУ розслідувати зловживання керівництва Нацбанку,

– зазначив він.

Так, згідно з рішенням суду, ГПУ має внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву Луценка від 13 лютого 2017 року.

Нагадаємо, глава Національного банку Валерія Гонтарева допустила можливість своєї відставки після 4-го траншу МВФ за програмою EFF, але пообіцяла попередити про неї за місяць.