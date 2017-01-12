Суд зобов'язав НАБУ закрити провадження у так званій "справі Мартиненка"

11 січня Солом'янський районний суд Києва розглянув скаргу Петра Бойка – адвоката колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка.

Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України протягом десяти днів прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 стосовно Мартиненка Миколи Володимировича.

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Про це повідомила прес-служба колишнього депутата.

"Нагадаємо, що раніше директор НАБУ Артем Ситник, керівник Антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький, окремі політики неодноразово стверджували про наявність у них аргументів для обвинувачення Миколи Мартиненка у вчиненні злочинів.

У 2015 році Микола Мартиненко добровільно склав повноваження народного депутата, щоб у статусі звичайного громадянина, без депутатського імунітету довести власну непричетність до будь-яких порушень закону. Протягом понад року, який минув після складення Миколою Мартиненком повноважень народного депутата, НАБУ та САП так і не спромоглися повідомити йому про підозру у вчиненні злочину. Це, однак, не завадило "антикорупціонерам" піаритися на темі так званої "справи Мартиненка", час від часу анонсуючи завершення розслідування і притягнення колишнього депутата до кримінальної відповідальності", – відзначила прес-служба.

"Вчорашнє рішення суду поставило крапку в дешевому фарсі, який розігрувався лещенками, ситниками та холодницькими. Я чистий перед законом і завжди готовий відповісти за свої вчинки. Сподіваюсь, що вже скоро політичну і юридичну відповідальність понесуть і організатори мого незаконного переслідування", – сказав Микола Мартиненко, коментуючи судове рішення.

Про інші деталі судового рішення буде повідомлено додатково після оголошення його мотивувальної частини 16 січня.