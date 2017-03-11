Суд звільнив від покарання сепаратистку

На Донеччині суд звільнив главу так званої виборчої комісії, яка брала участь у фейковому референдумі на Донбасі у 2014 році.

Про це повідомляє сайт "ДоТеБе".

73-річна пенсіонерка Валентина Колчанова була засуджена на п'ять років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України. Суд звільнив її від покарання і призначив один рік виправного терміну.

Колчанова заявила, що на участь у афері її штовхнула хвороба сина. Мовляв, вона прийшла до Ради ветеранів за грошовою допомогою. А там їй запропонували долучитися до створення терористичної "ДНР".

Жінка стверджує, що шкодує про свій вчинок.

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