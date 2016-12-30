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Суддівські мрії: хто хитрує із службовим житлом за державний кошт

Наші гроші 21:04, сьогодні 112 Читать новость на русском
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У програмі журналістських розслідувань "Наші гроші. Досудилися" – службове житло має діставатися тим, хто його справді потребує. Але не всі судді, що вишукувалися за квадратними метрами, насправді безхатченки.

Суддя Вищого адміністративного суду Олег Голяшкін судиться із столичним забудовником "Стиль блюз" за службову квартиру. З 2012 року суддя працює в столиці. Тоді ж Вищий адмінсуд вніс його в перелік тих, хто потребує службової квартири. І навіть видав йому ордер на вселення в одну зі столичних багатоповерхівок.

Проте, як виявилося, тоді заселитися в квартиру у 136 квадратних метрів було неможливо. На той час будинок навіть не здали в експлуатацію.

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Забудовник в обмін на оренду ділянки мав передати місту вісім квартир, а потім послався на закон, що забороняв КМДА вимагати від нього будь-які активи. Тож вирішив не виконувати домовленість та продати квартири. А ордери суддів стали просто папірцями.

Голяшкін твердить, що відстоює свої законні права. Проте сім'я судді має аж три квартири в різних українських містах. І це тільки те, що вказано в декларації.

Проте, як так вийшло, що суддя орендує житло в Києві безкоштовно – дивіться в розслідуванні.

Теги: Наші гроші Судді
Джерело: 24 Канал
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