Судний день Насірова: чого варто очікувати від української Феміди

Апеляційний суд міста Києва відхилив скаргу голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, тож найближчі два місяці глава ДФС, якщо не внесе заставу в розмірі 100 мільйонів гривень, проведе в Лук'янівському СІЗО. Як розвиватиметься далі справа Насірова-Онищенка і чи варто чекати справедливого покарання для нього та інших чиновників-корупціонерів, розбиралися журналісти сайту "24".

Встати, суд іде

Сага зі затриманням голови ДФС Романа Насірова, якого підозрюють у завданні державі шкоди на суму 2 мільярди гривень, отримала досить непрогнозоване продовження в Апеляційному суді Києва. Як відомо, адвокати відстороненого глави ДФС, яких у нього аж дев'ятеро, оскаржили рішення суду першої інстанції – Солом’янського районного суду Києва. Судді, нагадаємо, 7 березня ухвалили рішення про арешт Насірова на 60 днів з альтернативою застави в 100 мільйонів гривень.

Адвокати, звісно, оскаржили рішення в Апеляційному суді Києва, який, як зазначать експерти, має досить суперечливу репутацію. Зокрема, за словами директора Агентства моделювання ситуацій Віталія Бали, складається враження, що всі, хто хоче змінити рішення суду, звертаються саме до Апеляційного суду Києва, бо там є шанс вирішити питання на свою користь.

Але справа Романа Насірова стала публічною і має зовнішній чинник. США і ЄС вже підтримали затримання Насірова. Тому це рішення такий собі лакмусовий папірець для самого суду і справи загалом: чи це реальна боротьба з корупцією, чи є політичні моменти і якісь зовнішні фактори,

– переконаний Бала.

Схожі застереження виказував і народний депутат Сергій Лещенко, говорячи про те, що Апеляційний суд, так би мовити, курирує депутат від БПП Олександр Грановський.

На диво суд тривав досить недовго. До речі, цього разу Роман Насіров, який за тиждень явно пішов на поправку, виглядав досить здоровим і при повному "параді": поголений, в костюмі і краватці. Його виступ тривав майже 15 хвилин і глава ДФС, зрозуміло, вважає себе невинним. Він зазначив, що всі його дії були абсолютно законними, а два мільярди гривень, в розтраті яких його звинувачує САП, – це абсолютно звичайна справа.

Була наприклад розстрочка "Укрнафти" – там розстрочка 10 мільярдів гривень. Це дуже вузькоспеціалізована тема, не кожен може говорити про розстрочення чи відстрочення зобов'язань. Відповідно до Податкового кодексу будь-який платник податків має право на розстрочення. Наприклад, якщо є загроза банкрутства через сплату податків,

– зауважив Насіров.

Також він заперечує співпрацю з депутатом-утікачем Олександром Онищенком, у "газовій" справі якого Насірова затримали.



Через тиждень перебування в СІЗО Насіров виглядає значно краще

В свою чергу адвокати Насірова наголосили на тому, що в результаті надання главою ДФС розстрочки компаніям Онищенка держбюджет заробив аж 36% річних від розміру розстрочки. Однак, як зазначає народний депутат Андрій Журжій, це маніпуляція.

Якби розстрочка не надавалася, то і боргу в розмірі 2 мільярдів не було б. Тоді б вся наявна заборгованість компаній Онищенка лягла б на плечі Онищенка. Натомість, зараз ця заборгованість стягується з державної компанії ПАТ "Укргазвидобування", тобто фінансується з державного бюджету, з наших з вами податків,

– написав у Facebook Андрій Журжій.

Втім, суд відхилив клопотання захисту Насірова і залишив у силі рішення Солом’янського суду. При цьому Апеляційний суд відмовив і САП, яка вимагала збільшення розміру застави до 2 мільярдів гривень.

Показова жертва для громадськості?

Головне питання, яке цікавить усіх: чи буде доведено справу до логічного завершення? Після рішення Апеляційного суду сподівання на те, що боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади нарешті перестануть імітувати, а чиновники-хабарники отримуватимуть реальні терміни, зросли. Хоча якби не громадські активісти, які вийшли до суду, то, як зауважує Сергій Лещенко, сьогодні Насіров міг би бути на свободі з мінімальною заставою. На думку парламентаря, те, що Насіров залишився за ґратами – заслуга в першу чергу активістів.

З іншого боку, не може не дивувати той факт, що Апеляційний суд виніс рішення буквально за пару годин у досить резонансній справі. Так, з точки зору закону суд ухвалив правильне рішення. З огляду на те, що незадовго до затримання Насіров намагався виїхати з країни і враховуючи наявність у нього паспорту підданого Великобританії. Якби главу ДФС випустили на свободу, він міг незабаром пити каву з Онищенком у Лондоні.

Роман Насіров, як зауважують експерти, має чималий вплив в українському політикумі. Він фактично управляв усіма фінансовими державними потоками. Недарма так звана група підтримки Насірова у фракції БПП – Гліб Загорій, Олександр Третьяков та Дмитро Андрієвський намагалися завадити транспортуванню глави ДФС із Феофанії в Інститут кардіології Стражеска.

За словами політичного експерта Тараса Чорновола, захист глави ДФС поступово нав'язуватиме громадськості думку про те, що "чесного борця з корупцією" Романа Насірова переслідує "злочинна антинародна влада" – саме влада в особі Порошенка, а не громадські активісти.

Дійсно, під час розгляду апеляції захист зробив акцент на тому, що затримали Романа Насірова з політичних мотивів і деякі депутати вже отримали з цього свої бонуси. Причому адвокат Олександр Мірошник так увійшов в образ, що навів в якості прикладу біблейський сюжет про те, як під тиском натовпу Понтій Пілат розіп’яв Ісуса Христа.



Адвокати Насірова порівняли підзахисного з ... Ісусом Христом

Але, як би смішно це не виглядало, Насіров справді може стати показовою жертвою. Як зазначає в коментарі сайту голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, тут головне не юридичні обставини – чи порушував насправді закон глава ДФС і наскільки серйозно, чи це формальні бюрократичні порушення, які не тягнуть на серйозне покарання. У цій справі є соціально-політичний контекст – реакція громадськості на Насірова. Хоча, підкреслює експерт, вирок він, швидше за все, отримає. Але, можливо, помірний.

Насіров ризикує стати показовою жертвою. З урахуванням величезного громадського тиску, скоріше за все, його адвокати і суди будуть змушені діяти дуже обережно і не поспішати з вироком. Тим більше, мова йде про справу Онищенка, а вона сама по собі складна. Тому вирок буде, але нескоро. Однак факт громадського тиску на суди дає адвокатам козир звертатися в Європейський суд з прав людини. І там у них шансів більше,

– наголошує Фесенко.

Водночас, за словами політолога, відкриття справи проти Насірова могло бути пов’язано з тим, що він, можливо, виходив за рамки певних правил, субординації. І це стало однією з причин того, що "дали відмашку" на проведення розслідування. Адже, зазначає він, всередині влади теж є конфлікти, а в Насірова є свої недоброзичливці і вороги.

"Ось ситуація з "Укрнафтою". Там відстрочок по платежах було по набагато більшим сумам, ніж з фірмами Онищенка – близько 11 мільярдів гривень. Але це пов'язано з олігархом Ігорем Коломойським, у якого є друзі в різних політичних силах", – зауважує Фесенко.

Патова ситуація і хто наступний?

На думку спостерігачів, багато в справі Насірова залежить від активності громадськості. Якщо активісти і далі проявлятимуть таку наполегливість, як під час двох судових засідань, то шансів у глави ДФС небагато. Але, як зауважує Фесенко, якщо раптом громадський тиск буде знижуватися або перемикатися на інші проблеми, то тоді буде спроба спустити цю справу на гальмах або обмежитися м'яким вироком.

Однак політолог звертає увагу на те, що низка політичних сил, які повинні були б підтримувати боротьбу з корупцією, не проявляють особливої активності. Зокрема, мова йде про "Опоблок" і ВО "Батьківщина". Це свідчить про те, що насправді через Насірова вирішували питання представники різних бізнес-політичних груп. З Онищенком була пов'язана "Батьківщина", тому вони й не виявляють особливого завзяття – а раптом він про них згадає? Тому, зазначає експерт, боротьба буде йти по двом політичним лініям.

Перша – друзі та покровителі Насірова, які намагатимуться нейтралізувати політичні ризики. Думаю, йому будуть пояснювати на пальцях, що він повинен мовчати і в цьому запорука його порятунку. Друга лінія – прямо протилежна. Низка опозиційних сил, умовно кажучи, від Андрія Журжія від "Самопомочі" і до молодих демократів і єврооптимістів – Лещенка, Найєма. Ця частина опозиції буде використовувати цю справу як детонатор, щоб підірвати нинішній політичний режим і відкрити шлях до політичних змін,

– підкреслює Володимир Фесенко.



Чи побачить сліпа Феміда інших корупціонерів?

Водночас, експерт вважає, що боротьба з корупцією серед високопосадовців продовжиться. Під приціл можуть потрапити ті, хто пов'язаний зі справою Онищенка-Насірова, приміром, колишній народний депутат Микола Мартиненко. Також можуть відкрити провадження по кільком суддям, плюс справи по е-деклараціям народних депутатів.

Хоча непросто знайти там явні прямі порушення, а тим більше довести. Але суспільство тут також вимагає крові, як і в справі Насірова. Треба когось принести в жертву і показати, що система е-декларацій працює,

– наголошує Фесенко.

Насіров цілком може уникнути покарання. Тим більше, що хоча обвинувачення проти нього пов’язані зі складною "газовою" справою Онищенка, їх можна кваліфікувати як адміністративні порушення. Хоча насправді до Насірова були претензії за серйознішим службовим зловживанням. Тому не можна виключати того, що це більше показовий політичний акт для громадськості і західних партнерів, ніж справжня боротьба з корупцією.

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