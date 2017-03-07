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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Судова епопея з Насіровим: головні підсумки

12:48, сьогодні 258 Читать новость на русском

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не задоволена рішенням суду щодо застави для головного фіскала країни Романа Насірова. Прокурори САП збираються подавати апеляцію і вимагають, щоб суд призначив заставу розміром у два мільярди гривень.

Роман Насіров продемонстрував чудо зцілення свободою і вже вранці понеділка, 6 березня, самостійно пересувався коридорами суду. І хоч медики засвідчили, що здоров`я Насірова дозволяє йому брати участь в засіданні, адвокати наполягали – їх підзахистний хворий. Його треба обстежити і госпіталізувати.

Кілька разів захист відстороненого очільника ДФС заявляв відповідні клопотання, через що судовий процес переривався. Проте суд їх не задовольнив. Роботу також перервало чергове анонімне повідомлення про замінування будівлі. Та вибухівку не знайшли.

Прокуратура надала суду вагомі аргументи для арешту Насірова. Він громадянин трьох країн – України, Великобританії та Угорщини. Мати потрійне громадянство заборонено українським законодавством, а ще це дає змогу підсудному втекти. Адвокати пообіцяли спростувати надані документи. Однак, впродовж процесу цього так і не зробили. Сам Насіров також все заперечив.

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Близько десятої вечора захист головного фіскала попросив перенести засідання на ранок, бо втомилися. Однак суддя заявив, що засідання продовжиться і вночі.

Адвокати відстороненого голови ДФС виступали більше трьох годин. Один з них – Ігор Черезов – наполягав, що підозру їхньому підзахисному вручали, коли той був непритомний. А це незаконно. Інший захисник вважає, Насіров не порушив закон, реструктуризувавши борг газових компаній. Невинним вважає себе і сам підсудний. За його словами, розстрочка платежів – нормальна практика, до того ж прибуткова.

Держава не те, що зазнає збитків, навпаки, отримає більше коштів, ніж якщо б ці платежі були сплачені вчасно,
– заявив Насіров.

Антикорупційні прокурори ж наполягали, що Насірова треба заарештувати, бо збитки державі він все ж наніс.

Зрештою, суддя Бобровник вирішив заарештувати Насірова на два місяці з правом внесення застави. Щоправда не двох мільярдів гривень, як просили прокурори, а ста мільйонів.

Захист Насірова залишився незадоволеним, зрештою як і він сам. Подаватимуть скаргу в український апеляційний та європейський суд з прав людини. Захисники Насірова також заявили що до рішення Апеляційного суду, заставу він вносити не буде.

Під судом активісти, які півтори доби блокували суд святкують. Вважають, це лише початок гучних процесів проти корупціонерів у владі.

Це вперше в історії нашої держави, коли чиновник такого рангу сідає на лаву підсудних, і йому обирають таку міру запобіжного заходу,
– прокоментував народний депутат України від фракції "БПП" Мустафа Найєм.

Адвокати ж планують передати апеляцію до суду вже сьогодні, 7 березня.

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Головного податківця країни Романа Насірова НАБУ звинувачує у причетності до корупційних схем депутата Олександра Онищенка. За версією слідства, Насіров діяв в інтересах Онищенка, тобто безпідставно надавав низці підприємств можливість податкових зобов'язань на виплати. Ці дії завдали державі збитків на два мільярди гривень. Якщо провину Насірова доведуть, то йому загрожуватиме від трьох до шести років за ґратами. Поки що Насірова відсторонили від посади.

Автор: Анна Калюжна, Василь Полотай
Теги: Роман Насіров Україна Політика Затримання Насірова НАБУ САП Судді
Джерело: 24 Канал
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