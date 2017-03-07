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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Судове засідання щодо Насірова триватиме вночі

01:39, сьогодні 603
Роман Насіров у залі суду
Роман Насіров у залі суду / 24 Канал

Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання захисту відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова відкласти судове засідання із обрання запобіжного заходу до ранку 7 березня.

Як повідомляє "Українська правда", адвокати спершу висунули прохання перенести засідання на ранок, аргументуючи це, зокрема, втомою.

У відповідь на це представники держобвинувачення відповіли, що також втомилися, але хотіли, щоб засідання продовжувалося.

"Суд на місці увалив відмовити у задоволенні клопотання сторони захисту", – сказав суддя Олександр Бобровник.

Станом на 00:43 у засіданні було оголошено технічну перерву на 10 хвилин, пише УНІАН.

Про неї попросили адвокати Насірова для узгодження правової позиції та "провітрювання приміщення".

Крім того, упродовж останніх декількох годин захист відстороненого очільника ДФС переконував суддю в тому, що застава у 2 мільярди гривень є непомірною та необґрунтованою.

Спочатку вони заявляли, що суд взагалі не повинен обирати жодного запобіжного заходу для опального чиновника, оскільки він нібито не вчиняв жодного злочину, проте потім дещо змінили свою позицію й стали говорити про те, що розмір застави має бути суттєво зменшений – як мінімум до 90 мільйонів гривень. Хоча і ці гроші, за словами адвокатів, є непідйомними для Насірова.

Зауважимо, що всі виїзди з будівлі Солом'янського райсуду Києва досі заблоковано активістами – зокрема, головні ворота суду заблоковано трьома автомобілями та кількома десятками людей з атрибутикою "Автомайдан". З автомобілів голосно лунає музика.

Суд, Насіров

Аналогічно автомобілями заблоковано бічний виїзд із суду з боку Смирнова – Ласточкіна, ближче до ДФС.

Додамо, що на території суду перебувають юнаки – прихильники "Національного корпусу", а також нардепи від БПП Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і представник "Самопомочі" Павло Костенко.

Водночас жодних мітингів наразі під судом не відбувається.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

Судове засідання щодо відстороненого чиновника триває вже третій день.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Роман Насіров Судді
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