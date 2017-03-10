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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Судове засідання у справі екс-консула Грузії зривається через перекладачів

22:10, сьогодні 26 Читать новость на русском

Тимура Нішніанідзе підозрюють у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем.

В Печерському суді поновилося засідання, на якому обирають запобіжний захід для екс-консула Грузії в Україні Тимура Нішніанідзе. Протягом 3 годин Нішніанідзе мав можливість ознайомитись із деталями справи.

Засідання тривало недовго, 10 хвилин, адже сторона обвинувачення не змогла забезпечити явку перекладачів. За зізнанням прокурорів, 2 перекладачів, яких запросили на засідання, відмовились перекладати з тільки їм відомих причин.

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Прокурори, не маючи змоги вчасно знайти сертифікованих перекладачів, попросили перенести судове засідання, але суддя відмовилась це зробити, оголосивши перерву до тих пір, доки не з'явиться перекладач.

Сам Нішніанідзе заявив, що його справа є виключно політичним переслідуванням через зв'язок з Саакашвілі.

Нагадаємо, що на трасі "Київ-Одеса" колишньому генконсулу Грузії в Україні Тимуру Нішніанідзе оголосили про підозру і викликали на допит в ГПУ.

Теги: Україна ГПУ Грузія Міхеїл Саакашвілі Печерський суд Києва
Джерело: 24 Канал
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