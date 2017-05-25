Як обрати ідеальну сукню на випускний: тренди та приклади 2017 року

Вже зовсім скоро розпочнеться сезон випускних, де кожна дівчина хоче виглядати ідеально та неперевершено. Однак часто вибір сукні перетворюється у справжнє випробування.

У 2017 році випускні в Україні святкуватимуть у період 26 травня – 24 червня. Останній дзвоник цього року школярі відгуляють традиційно в останню п'ятницю травня – 26 числа.

До цього "свята жіночності" дівчата починають готуватись ще за кілька місяців до випускного, однак часто купують не зовсім те, чого очікували.

Сайт "24" зібрав основні тенденції вечірніх суконь та знає, як зробити ваш образ на випускний ідеальним.

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Перше, що варто пам’ятати при виборі випускної сукні – усі люди різні. Те, що ідеально виглядає на голлівудських красунях, іншу дівчину може просто псувати.

Не варто купувати сукню із розрахунком, що ви зможете носити її у звичайному житті. Випускний – це не звичайна подія, тож якщо ви хочете виглядати ефектно та привертати увагу, краще думати лише про один день.

Стилісти спершу радять визначитися, які фасони підходять саме вам і тоді вже приглядатися до трендів. Навіть якщо це займе у вас цілий день безрезультатних примірок – воно того варте. Речі, які не сподобаються вам на вітрині, можуть ідеально сидіти на вашій фігурі та підкреслювати її.

Щодо вибору самої сукні, то у 2017 році модно:

Сукні із балетними пачками

Це тренд, який вже кілька сезонів на піку популярності. Усі пам’ятають відоми й образ Керрі Бредшоу із серіалу "Секс і місто".



Сукня із балетною пачкою на випускний



Красива нюдова сукня із об'ємним низом



Сукня на випускний із пачкою довжини міді

Такі сукні дуже ніжні та жіночні. Багато дизайнерів на цьогорічних показах мод обирали якраз такі фасони для вечірніх суконь. А це означає, що можна спокійно обирати схожі фасони.

Прозорі та напіврозорі тканини

Тут не йдеться про повністю прозорі сукні, адже оголювати тіло, особливо білизну – вульгарно і неприйнятно. Особливо для молодих дівчат.



Випускна сукня із прозорої тканини



Стильна сукня на випускний

У тренді зараз, до прикладу, сукні із оголеними рукавами чи вставками із прозорих тканин. Такі деталі оголюють лише частинки тіла, роблять образ дуже жіночним та загадковим – те, що треба на випускний.

Оборки, волани та рюші

Дуже популярний тренд останніх сезонів. З цим елементом можна експериментувати як завгодно: прикрашати низ плаття, талію і плечі.



Випускна сукня кольору бургунді із рюшами



Ніжна сукня пастельного кольору із рюшами



Оригінальна сукня на випускний

Однак варто пам’ятати, що такі об'ємні елементи привертають до себе багато уваги. Тож якщо ви не хочете, аби усі звертали увагу на стегна – рюші мають бути зверху і навпаки.

Побільше яскравих кольорів

Ера пастельних кольорів потрохи відходить – зараз в тренді яскраві, соковиті кольори. Не бійтеся експериментувати із відтінками. Знайдіть той колір, який вам добре підходить, і тоді вже поле для фантазії безмежне.

Ідеальна червона сукня



Яскрава сукня на випускний



Неймовірна міні-сукня із мереживом



Яскрава синя сукня на випускний 2017

За експерименти

Хто сказав, що на випускний можна лише у сукні? Надзвичайно жіночною дівчина може бути і в костюмі. Особливо яскравого кольору.

Якщо у вас діє дрес-код і одягнути штани ви не можете – не обов’язково також зупинятись на довгих сукнях до самої підлоги. Спробуйте довжину міді або навіть міні, особливо, якщо у вас стрункі ноги.



Міді-сукня на випускний



Костюм може замінити сукню



Експерименти – це завжди круто

Не обмежуйте себе – це ваш вечір і ви маєте в першу чергу подобатися собі.