Сумбурний Трамп на саміті НАТО: Вранці – гроші, ввечері – солідарність

"Цирк одного актора" на ім'я Дональд Трамп блискуче розпочав свої європейські гастролі: в Брюсселі, під час саміту НАТО, американський президент спочатку став вимагати від союзників "сплатити борги", потім відмовився підтвердити солідарність США з НАТО, а наприкінці – розштовхав колег-лідерів країн Північноатлантичного альянсу, аби опинитися першим на колективній світлині.

Досить було подивитися на скам'яніле обличчя генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа або на похмуре обличчя канцлера ФРН Ангели Меркель, які стояли на сцені поруч із Трампом, аби зрозуміти, що щось пішло не так, як планувалося. Прем'єр-міністр Бельгії, його колега з Люксембургу, свіжообраний французький президент – всі вони з подивом та недовірою дивилися на важливого гостя з Вашингтону. Чому ж європейські політики, які зазвичай чудово вміють володіти виразом обличчя та посміхаються, навіть коли сповіщають сумні новини, раптом настільки здивувалися та обурилися?

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"Ви винні Америці гроші!"

Річ у тому, що у четвер у Брюсселі, під час урочистого відкриття нової штаб-квартири НАТО, президент США Дональд Трамп вирішив викинути одного зі своїх знаменитих коників. Саме він мав проголосити святкову промову з цього приводу – натомість, він використав відведений йому час, аби вербально напасти на союзників. За його словами, вони не виконують свої обов'язки перед Америкою і (цитата):

Для членів НАТО настав час, коли вони врешті-решт мають заплатити свою частку.

Що мається на увазі? Той факт, що 23 з 28 країн-членів НАТО не витрачають на оборону тих грошей, які були оговорені в Статуті Альянсу, а саме – двох відсотків своїх річних бюджетів. "Це нечесно щодо американського народу!" - заявив Трамп. Загалом, він має рацію: Америка, яка витрачає на оборону більш ніж 3% свого бюджету, має право вимагати від союзників, аби ті теж брали участь у витратах належним чином, а не ховалися за спиною у могутнього "світового шерифа". Але, по-перше, час та місце для подібних заяв були обрані аж ніяк не розважливо, а по-друге – Трамп знову повторив свою тезу про те, що "члени НАТО за останні роки влізли у великі борги".



Трамп під час своє промови на саміті НАТО закликав глав країн-учасниць сплатити "оборонні рахунки"

Почувши це, Ангела Меркель взагалі насуплено відвернулась від американського президента: саме такі звинувачення їй довелось вислуховувати під час свого візиту до Білого дому в березні цього року. Вже тоді вона чемно та дохідливо пояснила Трампові, що це – чистісінька нісенітниця: в межах НАТО жодна країна взагалі не може наробити ніяких боргів, бо Альянс немає ні спільного бюджету, ані спільних військових витрат. Кожна країна вибудовує власну армію власноруч. Так, під час саміту НАТО в Уельсі 2014-го року було ухвалене рішення, що країни Альянсу мають довести свої військові витрати до 2% від своїх бюджетів – "не менше й не більше", як підкреслювала Меркель (щоправда, у Трампа з цього приводу інша думка: він каже, що це "абсолютний мінімум", а взагалі – теба більше. Проте, жодного іншого рішення НАТО не ухвалювало). Так, багато країн цього ще не виконали, але в рішенні було зазначено, що оці 2 відсотки мають бути досягнені до 2024 року. А Трамп вимагає, аби це було зроблено "вже вчора", та ще й про якісь "борги" згадує. І все це – привселюдно, в гостях, під час урочистого заходу, коли слід демонструвати єдність, а не чвари...

"Солідарність? Не чули"

Втім, з єдністю та солідарністю із союзниками у Дональда Трампа теж не все "слава Богу". Лідери країн та урядів НАТО були неприємно здивовані, коли президент США відмовився підтвердити свою прихильність до 5-го параграфу Статуту НАТО – це чи не найважливіший параграф, який є ще відомим під назвою "Один за всіх – всі за одного". Тобто він стверджує: напад на будь-яку країну НАТО є нападом на весь Альянс і всі країни-союзники спільно захищаються від такого нападу.

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Відверто кажучи, подібного вибрику від вашингтонського гостя, який ще нещодавно стверджував, що НАТО взагалі не потрібне, можна було очікувати. Але задля того, аби Трамп підтвердив союзницькі обов'язки Америки, було зроблено все: генеральний секретар Столтенберґ навіть обрав для промови Трампа особливе місце й особливий час – відкриття пам'ятника жертвам терористичного нападу 11 вересня 2001 року. Тоді НАТО вперше та досі єдиного разу за всю історію свого існування проголосило так званий "союзницький прецедент" – тобто, використало той самий 5-й параграф, аби підтримати США в боротьбі проти ісламського тероризму.

Але Трамп цією нагодою не скористався. Про трансатлантичну солідарність, про підтримку союзників – ані словечка. Згодом прес-секретар американського президента, Шон Спайсер, зробив спробу якось поліпшити ситуацію: він заявив, що "й без слів стало цілком зрозумілим, що президент підтримує НАТО, вже через свою присутність тут". Але ті слова для союзників – невелика втіха: Дональд Трамп є президентом наймогутнішої країни НАТО і має "словом та справою" доводити свою солідарність Альянсові. Самої "присутності" малувато буде. Тим більше, що про спільні напрями роботи НАТО Трамп не забув спом'янути: за його словами, це "міжнародний тероризм, масова міграція та загроза з боку Росії". Перший і третій пункти – цілком зрозумілі, а от другий взагалі-то до переліку обов'язків суто військового Північноатлантичного альянсу якось не пасує...

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Проти тероризму та Росії

Втім, незважаючи на всі ці негаразди з американським президентом, лідери НАТО дійшли згоди, що вони мають бодай символічно посилити боротьбу з терористами, перш за все – з "Ісламською державою". Альянс має намір офіційно вступити до так званої антитерористичної коаліції, яку з 2014 року очолюють США. На цей крок союзників настановлював ще попередник Трампа, Барак Обама. Щоправда, ніяка додаткова військова активність цим кроком не зумовлена – про це чітко сповістила Ангела Меркель.

Ми поліпшимо координацію, але це не означає, що НАТО розпочне якісь військові дії,

– заявила Канцлер ФРН.

Наразі до коаліції, створеної проти "ІД", входять більш ніж 60 країн, серед них – всі країни-члени НАТО. Як відповідь на вступ всього Альянсу до неї, союзники й очікували від Трампа підтвердження американської солідарності. Але він промовчав – чи то вважає, що всі інші й без всяких умов Америці винні, а чи то просто... забув. З ним вже й не таке траплялося.

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В якості ж першого прояву цієї "коаліційної" солідарності НАТО має намір знову посилити свою присутність в Афганістані. Першими про це заявили британці: в четвер вони сповістили, що надішлють на Гіндукуш додатковий військовий контингент.

Водночас, лідери НАТО погодилися зі словами Трампа про те, що "Росія має нести відповідальність за те, що вона робить в Україні, а також за анексію Криму" – але яку саме відповідальність? Відомо, що обговорення цього питання мало місце в Брюсселі, але як воно проходило – про це наразі ніхто ще не знає, бо відбувалось воно за зачиненими дверима. Навряд чи Кремлю можна чекати від того бодай чогось доброго – зрештою, сам факт, що Росія з суб'єкту світового політичного процесу перетворилася на об'єкт – її поведінку та протидію їй обговорюють без неї – є вже досить красномовним.



Під час створення спільної світлини учасників саміту НАТО Трамп ледве не спровокував черговий міжнародний конфлікт

А свято сяк-так, але було завершене. Не зовсім ще добудовану споруду штаб-квартири НАТО король Бельгії Філіп передав Єнсові Столтенберґу, 28 прапорів країн-членів Альянсу замайоріли на щоглах, а негаразди були "присмачені" військовим оркестром та ланкою винищувачів, які красиво пролетіли в небі. Дональд Трамп спостерігав за всім оцим, запхавши одну руку до кишені. Коли ж лідерів НАТО запросили до спільного фото, він раптом "прокинувся", відштовхнув прем'єр-міністра Чорногорії Душка Марковича вбік і заходився пробивати собі дорогу до місця попереду всіх. Аби ж його велична присутність не була, бува, ніким затьмарена...

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