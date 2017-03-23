Сумна звістка з фронту: на Донбасі є загиблі

За минулу добу, 22 березня, внаслідок у обстрілів російсько-терористичними військами, один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними військових, за минулу добу було зафіксовано 84 обстріли. Враховуючи ситуацію, українські військові відкривали вогонь у відсіч. З артилерійських систем калібру 122 мм та РСЗВ "Град –П", противник вів вогонь по опорних пунктах українських морпіхів поблизу Водяного. Під Зайцевим по позиціям українських захисників ворог застосував ствольну артилерію калібру 152 мм. Читайте також: Це озброєне стадо не здатне воювати, – військовий експерт про бойовиків