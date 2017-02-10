Сумні цифри: ОБСЄ розповіли про жертв серед цивільних

За останній тиждень в зоні бойових дій на Донбасі від загострення конфлікту постраждали 38 цивільних осіб, серед яких 8 — померли.

Про це на брифінгу розповів заступник голови Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ Александр Хуг.

Минулого тижня кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ, зросла майже втричі. Кількість вибухів, спричинених вогнем із забороненого Мінськими угодами озброєння, а саме — мінометів, танків та артилерії, збільшилася у шість разів,

— сказав він.

Хуг також зазначив, що вибухи від "Градів" становлять половину від усіх пострілів. Саме тому без жертв неможливо було обійтись.

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"Ми підтвердили багато фактів жертв серед цивільного населення. Наразі 38, серед яких 8 — з летальними наслідками", — розповів він.

Хуг додав, що останні дні тижня пострілів стало менше.