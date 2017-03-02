Сумнівні закупівлі: як в "Укроборонпромі" знайшли крайніх у закупівлі російської техніки

Попри те, що війна на сході України триває майже три роки, український оборонний комплекс так і не зміг відмовитися від російських комплектуючих для бронетехніки. Та продовжує їх закуповувати.

В попередньому розслідуванні "Моторні ділки" спільно з журналістами з Молдови, "Слідство.Інфо" показало одну із таких схем скандальних закупівель. Виявилося, що дочірнє підприємство "Укроборонпрому" – "Укрінмаш" закуповував російські двигуни до БТР-80 через молдовські фірми-посередники. При цьому ціна, яке платило українське державне підприємство за двигуни, була завищена.

Це розслідування викликало чималий розголос. Реагувати був змушений і державний оборонний концерн "Укроборонпром". Втім, замість визнання сумнівності закупівлі російських комплектуючих через посередників, чиновники вирішили перекласти відповідальність на журналістів. Вийшло це дещо незграбно.

Як і звинувачення в "розкритті деталей зовнішньоекономічних контрактів, особливо постачання комплектуючих російського виробництва з третіх країн".

Попри те, чиновники оборонного відомства навіть не полінилися знайти усі посилання на цей матеріал. Замість того, щоб знайти дешевого постачальника необхідної техніки не з Росії.

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