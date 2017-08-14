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Сумнозвісна "Стіна" – корупційна оборудка для самозаспокоєння, – експерт

02:50, сьогодні 246 Читать новость на русском
Подібні проекти досі не виправдовували себе
Подібні проекти досі не виправдовували себе / 24 Канал

З практичної точки зору проект "Стіна" не несе жодної користі для України. Історія знає будівництво подібних стін – в проекти були вкладені шалені гроші, але вони не виправдали сподівань. Це – радше політичний крок і акт самозаспокоєння для громадян.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

Зокрема, Снєгірьов наводить приклади захисних споруд – проекти в Ізраїлі і на кордоні між США і Мексикою.

"В Ізраїлі стіна з Палестиною не зменшила кількість терактів. Палестинці у відповідь почали копати тонелі. Так само між США і Мексикою. Є якісь практичні наслідки для економіки США, крім того, що в стіну вклали мільярди доларів? Незаконна міграція, трафік наркотиків і зброї з Мексики триває і далі", – говорить експерт.

Що стосується ситуації навколо будівництва "Стіни" на україно-російському кордоні, то, наголошує Дмитро Снєгірьов, це рів і паркан, які начебто повинні перешкоджати проникненню контрабанди або диверсійно-розвідувальних груп з боку РФ на нашу територію. Але, зауважує він, по-перше, Росія – країна-агресор, і може будь-коли напасти на Україну. По-друге, в складі збройних сил Росії існують інженерні війська, і подолати рівчак вони зможуть за 5-10 хвилин.

Незрозуміле функціональне призначення проекту "Стіна". Як рівчак може врятувати від бронетанкової групи ворога? Контрабанда йде і на західних кордонах України, і через неконтрольовані ділянки на сході. ДРГ проникають через неконтрольовані ділянки лінії розмежування з "Д/ЛНР", протяжність якої складає приблизно 440 км. Це суто корупційна оборудка і маніпуляція,
– вважає він.

Нинішній скандал, який розгорнувся навколо цього проекту, на думку Снєгірьова, не стільки спроба його блокування, скільки удар по її авторах. Зокрема, по міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, який лобіює продовження будівництва "Стіни", а також, щоб знищити політичні амбіції "Народного фронту".

Два тижні тому "Народний Фронт", який представляє Аваков, наполягав на тому, щоб частина конфіскованих активів Януковича – 400 мільйонів гривень – були виділені на добудову "Стіни". Але правоохоронці відкрили кримінальні провадження у зв’язку із зловживанням під час будівництва – фактично проти "стрілочників". І вони не отримають реального покарання,
– наголосив Снєгірьов.

Нагадаємо, 8 серпня НАБУ та САП затримали шістьох осіб, причетних до розкрадання коштів з проекту "Стіна". Суд постановив арештувати сімох учасників розтрати коштів проекту "Стіна", сумарний розмір застав становить 25,5 мільйони гривень.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ САП Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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