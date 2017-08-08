Суперечка між США та Росією буде довгою, – експерт

Скандал навколо втручання Росії у вибори США 2016 року призвів до ще більшого погіршення відносин між двома державами з часів "холодної війни", проте американо-російська суперечка спричинена глибокими історичними та стратегічними причинами.

Міжнародний оглядач Рено Жерар у статті для Le Figaro пояснив, чому криза у відносинах США та Росії буде тривалою.

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"По-перше, росіяни психологічно так і не погодилися із завершенням стратегічного паритету між Вашингтоном і Москвою, який почався з Тегеранської конференції (листопад 1943 року) і завершився у грудні 1991 року разом із розвалом СРСР", – розмірковує автор публікації.

"По-друге, Росія хоче застосувати до колишніх радянських республік доктрину, яку США колись застосовували до країн Латинської Америки, а саме – доктрину "зон впливу". Росіяни визнали незалежність України та Білорусі в 1991 році, але вважають, що все ще відчувають себе як вдома у Києві та Мінську. Американці, навпаки, вважають, що незалежність є синонімом необмеженого суверенітету: для них Україна вільна і може робити що хоче, в тому числі вступати в такий військовий альянс, як НАТО", – мовиться далі.

По-третє, дві колишні супердержави епохи "холодної війни" схожі лише зовні. Вони абсолютно різні у політичній системі, а значить, не здатні добре розуміти один одного. Росія – це класичний автократичний режим,

– стверджує Жерар.

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