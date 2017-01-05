Супермодель вразила прихильників грою на гітарі

Відома супермодель Жизель Бюндхен розкрила в собі новий талант. Колишня ангел Victoria's Secret підкорила інтернет своїм співом і віртуозною грою на гітарі.
Відповідний відеоролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На відео красуня, сидячи на березі океану, на заході, в білій туніці і з квіткою у волоссі, виконує кавер на відому композицію Trem Bala, акомпануючи собі на гітарі.
Ці вірші так надихають, що я не втрималася – вирішила заспівати,
– написала в коментарях під відео Жизель Бюндхен.
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