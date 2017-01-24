Супрун розповіла про особливості цьогорічних закупівель ліків

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, чим докорінно відрізняються цьогорічні закупівлі ліків МОЗом від тих, що відбувалися в попередні роки.

Про це вона розповіла в ефірі 24 Каналу у програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Супрун уточнила, що у 2017-му МОЗ має на 2 мільярди гривень більше фінансування на державні закупівлі ліків.

5,9 мільярдів – на 2 мільярди більше фінансування маємо на державні закупівлі за ліки і нам потрібно до кінця березня ці 5,9 мільярдів з державного бюджету взяти і заплатити за ці ліки,

– зазначила виконувач обов’язків глави МОЗу.

Вона також уточнила, як відбувається сам процес закупівель і чим він цьогоріч особливий.

"Міністерство фінансів мусить нам передати велику кількість грошей з початку року, хоча зазвичай воно відбувалось впродовж року – давали якусь малу частину. Ми з ними вже мали розмови і вони погодились, і прем’єр-міністр погодився, щоб все фінансування ми отримали з початку року, щоб ми змогли зробити замовлення у 2017 році. І перший раз, не знаю, як довго, ми будемо замовляти ліки і отримувати їх в тому самому році, що й замовили", – наголосила Уляна Супрун.

Вона запевнила, що на сьогодні жодного дефіциту ліків, які закуповують за державні кошти, немає.

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