Супрун закликала українців розповісти про жахи медицини

Міністр охорони здоров’я Уляна Супрун закликала українців долучитися до флешмобу #вимагаю_медреформу.

Про це вона написала у Facebook.

"У мережі запустили флешмоб #вимагаю_медреформу. Люди з усієї України діляться своїми історіями про сумний досвід лікування в українських лікарнях. Треба нагадати депутатам про реалії української медицини", – зазначила Супрун.

Міністр також закликала українців долучатися до флешмобу.

Медреформа зараз – це питання нашої з вами безпеки. До кінця сесії депутати мають ухвалити урядові законопроекти та запустити мед реформу,

– додала вона.

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