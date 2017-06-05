19:12
5 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 15:00: Новий член НАТО. Прощання з Гузаром
Випуск новин
16:29, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Супрун закликала українців розповісти про жахи медицини

18:36, сьогодні 774 Читать новость на русском
Уляна Супрун
Уляна Супрун / 24 Канал

Міністр охорони здоров’я Уляна Супрун закликала українців долучитися до флешмобу #вимагаю_медреформу.

Про це вона написала у Facebook.

"У мережі запустили флешмоб #вимагаю_медреформу. Люди з усієї України діляться своїми історіями про сумний досвід лікування в українських лікарнях. Треба нагадати депутатам про реалії української медицини", – зазначила Супрун.

Міністр також закликала українців долучатися до флешмобу.

Медреформа зараз – це питання нашої з вами безпеки. До кінця сесії депутати мають ухвалити урядові законопроекти та запустити мед реформу,
– додала вона.

Читайте також: Електронна медицина: як це працюватиме і коли

Теги: Україна Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко може запропонувати українцям лише політичні видовища
сьогодні, 19:03 Порошенко може запропонувати українцям лише політичні видовища
Блог Медіа 96
Пространственное развитие территориальных громад – теперь это возможно
сьогодні, 16:03 Пространственное развитие территориальных громад – теперь это возможно
Лев Парцхаладзе 712
Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
сьогодні, 14:30 Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають
Юліана Вінтюк 24655
Призов офіцерів запасу: навіщо він потрібен і до чого призведе
сьогодні, 12:30 Призов офіцерів запасу: навіщо він потрібен і до чого призведе
Блог Медіа 4305
Теракт у Лондоні, замах на АТОвців і Анна розбрату: головне за тиждень
сьогодні, 12:02 Теракт у Лондоні, замах на АТОвців і Анна розбрату: головне за тиждень
Наталія Косякова 1114
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Євробачення-2017: порядок виступів
 4 травня , 14:56
Обшуки в українських офісах "Яндекс": у Путіна оперативно відреагували
 29 травня , 15:30
Give me fire: у Харкові запустили курси вибухотехніків Нацполіції
11 квітня , 20:39
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук