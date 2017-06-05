Супрун закликала українців розповісти про жахи медицини

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Міністр охорони здоров’я Уляна Супрун закликала українців долучитися до флешмобу #вимагаю_медреформу.
Про це вона написала у Facebook.
"У мережі запустили флешмоб #вимагаю_медреформу. Люди з усієї України діляться своїми історіями про сумний досвід лікування в українських лікарнях. Треба нагадати депутатам про реалії української медицини", – зазначила Супрун.
Міністр також закликала українців долучатися до флешмобу.
Медреформа зараз – це питання нашої з вами безпеки. До кінця сесії депутати мають ухвалити урядові законопроекти та запустити мед реформу,
– додала вона.
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