Суркіс планує повернутися до керівництва українського футболу, – джерело

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс планує повернутися до керівництва Федерації футболу України. Саме ця інформація була оприлюднена серед запрошених на день народження олігарха Дмитра Фірташа, що пройшло у Відні, і де серед гостей були Ігор та Григорій Суркіси.

Про це повідомляє джерела в оточенні Суркіса-старшого.

Як зазначає джерело, через підвладні собі медіа ресурси Суркіси атакують нинішнього куратора суддівського корпусу П’єрлуїджі Колліну. Мета такої атаки – відставка італійця і повернення Григорія Суркіса до Федерації футболу України на тлі скандалів в українському футболі, через що втрачається репутація ФФУ.

Ще одним з можливих сценаріїв повернення Суркіса в український футбол, є відставка на Конгресі ФФУ першого віце-президента Олександра Бандурка і на це місце один з колективних членів ФФУ висуне Суркіса-старшого.