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Сурков пообіцяв донецьким терористам приєднати їх до Росії

15:10, сьогодні 12051 Читать новость на русском
Донбас є важким економічним тягарем для Росії
Донбас є важким економічним тягарем для Росії / Le Figaro

Інформацію про приєднання "ДНР" до складу Росії оприлюднив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Представники "ДНР" провели нараду "керівників органів влади і місцевого самоврядування ДНР" за участю представника адміністрації президента РФ Владислава Суркова. Під час зустрічі Сурков відзначив, що "представники влади ДНР" повинні більше зустрічатися і спілкуватися з місцевими жителями з метою доведення до них інформації про вагомий внесок Росії в розвиток "ДНР". Згідно з його обіцянкою, через рік-півтора "ДНР" і "ЛНР" повинні увійти до складу РФ на правах повноцінних адміністративних одиниць", – пише на своїй ФБ-сторінці Тимчук. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь "Росія приєднає "ЛДНР"?".

Цей пост датовано 23 грудня, пише авторка. Однак раніше керівник МЗС Росії Сергій Лавров, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що обидві терористичні "республіки" Сходу – "ДНР" та "ЛНР" – були та залишаються частиною української держави.

"Отже, всі крапки над "і" розставлено, – зазначається у матеріалі. – Про що ж тоді говорив Сурков? Видання depo.ua не без скептицизму поставилося до можливості озвучення радником Путіна вищезгаданих обіцянок.

Чи можна вірити цій інформації, посилаючись виключно на джерела Тимчука – відкрите питання. Оскільки, на перший погляд відродження міфу про Росію, яка нас забере, міфу, що був актуальний під час "російської весни" 2014-го, сьогодні навіть на Донбасі виглядає абсурдом. Здавалося б, ну хто може повірити в цю брехню наприкінці 2016-го – початку 2017 року, на третьому році війни, навіть в зазомбованому регіоні? Але якісна пропаганда завжди може досягти своєї мети. Особливо там, де крім надії нічого більше не залишилося.

Підживлювати цю хирляву надію для жителів "ЛДНР" є насущною потребою, бо "економічна ситуація на Донбасі близька до катастрофічної. Вугільна галузь поступово знищується, штати шахт скорочують. Деякі шахти навіть об'єднують в одну – "Ясинівка-Глибока" і "Північна". Через урізання бюджету "ДНР", яке відбувається на тлі санкцій і економічних проблем у Росії – головного спонсора бойовиків на Донбасі – бюджетники різних міст "республіки" скаржаться, що не отримують зарплату з листопада. Удови і дружини бойовиків повідомляють, що місцева "влада" не виплачує обіцяні компенсації (…).

Сьогодні на Донбасі склалася ситуація, яку неможливо вирішити виключно гумконвоями. Їжа закінчується. І її спробують замінити ідеологією. Ситуація з імплементацією "Мінська-2" зайшла в глухий кут і зустріч "нормандської четвірки", яка відбулася восени, вкотре це підтвердила (…). Сьогоднішнє загострення в АТО, бої на Світлодарській дузі відбуваються в умовах економічної кризи в "ДНР", від якої потерпає бойова сила місцевої "армії". Вона страждає від поганого забезпечення паливно-мастильними матеріалами, а також від браку живої сили, відтік якої має місце ще з кінця 2015 року. Причиною тому називалася затримка виплат.

Інтеграція Донбасу в Україні сьогодні неможлива. Регіон є важким економічним тягарем для Росії, але виживання "народного режиму" залежить виключно від неї. У цих кризових умовах людям потрібно щось говорити. У всьому поганому потрібно звинувачувати виключно Україну, яка не хоче допомагати Донбасу, не вважає людей, що залишилися там, українцями, а також продовжує бомбити міста. Ніяких грошей від України не буде – допоможе тільки Росія. Тому потрібно, зціпивши зуби, терпіти і боротися, і за цю боротьбу, зовсім скоро, ми станемо частиною цієї великої країни. Дані меседжі цілком підходять для умов безвиході, в яких опинився режим терористів,
– пише Наталія Лебідь з посиланням на depo.ua.

Читайте також: Батальйон "Донбас" розпочинає блокаду окупованих територій

Теги: Політика Війна на Донбасі Новини Росії Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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