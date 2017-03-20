Сущенко побачився з дружиною, але малюнки сина передати не дозволили: з'явились фото

Незаконно затриманий у Росії український журналіст Роман Сущенко вперше за понад півроку побачився зі своєю дружиною.

Про це у своєму Twitter повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

"Дружина Романа Сущенко побувала сьогодні на побаченні з чоловіком в Лефортово", – написав Фейгін.

Адвокат також додав фото з Анжелою Сущенко та дозвіл на побачення з чоловіком.

Як розповів Марк Фейгін Анжела Сущенко спілкувалась зі своїм чоловіком по телефонній трубці через скло, показала йому нові сімейні фото і малюнки сина, пише "Укрінформ".

Малюнки Макса вона брати відмовилися, а фотографії прийняли. Є надія, що незабаром вони опиняться у чоловіка. Головне - Роман просив передавати привіт всім, хто про нього хвилюється,

– розповіла дружина Романа Сущенка.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.



7 жовтня йому було висунуто звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. 14 лютого 2017 Лефортовський районний суд продовжив Сущенку термін перебування під вартою до 30 квітня.