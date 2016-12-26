Сусіди скаржаться на Януковича у Сочі, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, екс-президент-втікач Віктор Янукович живе у Сочі у престижному районі на території лісництва.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Жителі будинків №8 і №10 на вулиці Єсауленка скаржаться на нового сусіда. За їхніми словами, через Віктора Януковича у сусідніх будинках зникає вода, їм доводиться по кілька днів сидіти без води.

За словами Віталія Мінакова, Янукович приставив до себе як українську охорону, так і співробітників Федеральної служби охорони РФ.

Маєток, у якому проживає Янукович адреси не має, але у кадастровій карті зазначено, що стоїть він у Мацестинському лісництві. Загальна площа нових угідь колишнього президента становить не менше, ніж півгектара землі.

За словами очевидців, з маєтку відкривається краєвид на Чорне море та гори, а також на скелі головного Кавказького хребта.

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Як відомо, ремонт в особняку екс-легітимному робили майстри з Донецька. Один з них поділився фотографією з одного із залів будинку – там викладена розкішна мармурова підлога з візерунками.

Нагадаємо, раніше в інтернеті показали дачу в Сочі, яка, швидше за все, є притулком екс-президента України Віктора Януковича.