Суспільство має право бути незадоволеним сьогоднішньою владою, – Аваков

Арсен Аваков вважає, що травмованість українського суспільства ситуацією в країні цілком виправдовує невдоволення владою.

Про це він розповів в ефірі 24 Каналу.

У справі Майдана засуджено понад 200 людей. Я гадаю, що наше суспільство травмоване: в тому числі, й тим рівнем життя, який є, війною, невиконаними обіцянками, а також – очікуваннями та розчаруваннями. Популісти обіцяють золоті гори – це не стається. Через кілька разів люди зневірюються в політиках через такі ситуації. Тому потім голосують за будь-кого просто на зло системі. Люди сьогодні мають право бути незадоволеними діями влади,

– розповів він.