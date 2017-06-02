Сутички 9 травня: прокуратура оголосить правоохоронцям підозру через бездіяльність

Розслідування сутичок, які стались у Дніпрі 9 травня завершується. Найближчим часом матеріали направлять до суду.

Як повідомив сьогодні голова Нацполіції Сергій Князєв під час візиту до Дніпра, 16 учасникам заворушень уже оголосили підозру, частину з них взяли під варту.

Окрім цього, за словами Князєва, прокуратура займеться бездіяльністю місцевих поліцейських під час сутичок. До прокуратури уже передали справи щодо чотирьох правоохоронців. Найближчим часом їм оголосять про підозру у злочині.

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