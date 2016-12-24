Сутички, бійки та знесені МАФи: в Києві продовжується протистояння

Сьогодні вранці невідомі люди знесли ще один ринок з МАФами на вулиці Ревуцького, 40.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу. За словами власників кіоску, ніхто не попереджав їх про подібні дії.

Правоохоронці навіть не пускають власників МАФів на територію ринку, чим провокують натовп на протестні дії. В хід йдуть яйця та борошно.

Нагадаємо, що бульдозери у Києві зрівняли із землею ще один ринок з МАФів