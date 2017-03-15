Сутички поліції з Парасюком: правоохоронці звернулися до ГПУ та показали відео

Нацполіція звернулася до Генпрокуратури України через сутичку нардепа Володимира Парасюка та його супроводу з поліцією на пості при в’їзді до Слов’янська.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці стверджують, що озброєна група людей побила співробітників поліції.

"В результаті нападу групи озброєних осіб на чолі з народним депутатом, які здійснили силовий прорив крізь блокпост в обхід законних процедур перевірки, постраждали 7 співробітників поліції, які отримали травми різного ступеню тяжкості", – мовиться у повідомленні поліції.

Окрім того, правоохоронці опублікували відео сутички на блокпості.

За цим фактом слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, 14 березня ввечері на блокпості біля Слов’янська стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб на чолі з нардепом Володимиром Парасюком проходити перевірку.



Парасюк заявив, що правоохоронці відкрили по ньому та його побратимах вогонь із вогнепальної зброї.