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Суттєво зросла кількість загиблих у катастрофі літака в Киргизії

08:39, сьогодні 664 Читать новость на русском
Місце катастрофи у Киргизії
Місце катастрофи у Киргизії / Getty Images

В результаті аварії вантажного літака турецьких авіаліній Boeing 747 у Киргизії загинули 37 людей.

Про це повідомляється на сайті МНС Киргизії.

"В результаті падіння літака є людські жертви й потерпілі. За попередніми даними, близько 15 будинків зруйновано і за попередніми даними, загинули 37 людей", – мовиться в повідомленні.

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Крім того, число місцевих жителів, госпіталізованих в результаті аварії літака, зросло до 11 осіб.

Нагадаємо, вантажний літак турецької авіакомпанії Boeing 747 розбився в районі дачного селища під Бішкеком (Киргизія). Раніше начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров заявив, що один член екіпажу вижив.

Теги: Киргизстан Катастрофа авіація Аварії та ДТП Туреччина Жертви
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