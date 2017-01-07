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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Сувора реальність: чому кримські бізнесмени більше не хочуть кликати Путіна

Крим.Реалії 18:56, сьогодні 1369 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – бізнес-історія підприємця Олега Зубкова, господаря ялтинського зоопарку "Казка" і парку левів "Тайган".

У 2014 році Зубков публічно підтримав анексію півострова і навіть пообіцяв, що, в разі необхідності, його леви встануть на захист півострова від українських радикалів. Однак за останні три роки спільної мови з кримськими чиновниками, призначеними Кремлем, Зубков знайти так і не зміг.

Бізнес Зубкова отримав мільйонні штрафи, а сам власник – три роки умовно. Тепер Олег Зубков називає кримських чиновників "бандитами", а Росію – "найбільшим рекетиром".

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Як змінився бізнес-клімат в Криму за останні три роки, і що відбувається з настроями людей, які зіткнулися з реальною, а не телевізійної Росією – дивіться у програмі.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: Україна-Росія Крим.Реалії Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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