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Суворо заборонено: п’ять продуктів, які не можна наносити на обличчя

16:46, сьогодні 1472 Читать новость на русском
Проблемна шкіра
Проблемна шкіра / Фото з відкритих джерел

Завищені ціни на косметичні засоби інколи не дозволяють сповна слідкувати за доглядом шкіри. А натуральні замінники часто несуть більшу шкоду, ніж дешеві засоби гігієни.

Видання Elle пропонує вам анти-рейтинг п’яти шкідливих засобів "з народу".

Харчова сода

За легендою, крупинки соди здатні за кілька процедур позбавити обличчя від чорних цяток. Проте в реальності такий ритуал може обернутися beauty-катастрофою. При такому поєднанні епідермальний бар'єр буде просто зруйнований. Навіть якщо ви змішаєте соду зі сметаною і кефіром!

Подібні "натуральні" суміші викликають колосальну втрату вологи і прискорюють процеси старіння.

Лимон

Ви напевне здивовані, адже всі знають, що лимон – це величезний сховок вітаміну С. Але це той рідкісний випадок, коли цитрус краще пустити на цукати. Якщо ви, з метою відбілювання або усунення вад зі шкіри, використовуєте лимон або його сік – скоріш за все кислота викличе сильне роздратування і з'їсть весь захисний бар'єр.

До того ж лимонна кислота може викликати пухирі, висип і опіки при попаданні сонця.

Зубна паста

Припиніть раз і назавжди використовувати зубну пасту як засіб від прищів і пігментних плям. Тому що у пасті міститься маса дратівливих для шкіри компонентів, які можуть привести до хімічних опіків. А якщо дефекти зникнуть або потьмянішають, на їхньому місці можуть залишитися шрами і відмітини.

Розчин чайного дерева на ватці спрацює куди безпечніше і ефективніше.

Перекис водню

В якості м'якого антисептика, перекис водню – один з кращих засобів для боротьби з інфекціями у випадку незначних порізів або опіків. Але додавати перекис в саморобні б'юті-засоби не варто. При регулярному використанні вона може викликати запалення і печіння.

А якщо користуватись ним занадто часто, ви можете серйозно порушити рівень зволоженості шкіри і її здатність до регенерації.

Цукор

Щодо використання цукру в якості скрабу для губ – абсолютно нормальне явище. Як правило, вони менш примхливі і чутливі до солодких кристаликів. Але ось для шкіри обличчя така текстура може бути травмуючою. Це може призвести до мікро-порізів на поверхні шкіри і, як наслідок, запалення і почервоніння.

Замість цього краще спробуйте зробити пілінг за допомогою рисових висівок або вівсяних пластівців, які м'яко відлущують омертвілі частки шкіри.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
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